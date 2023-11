Vasseur bude s F1 diskutovat o následcích škod na Sainzově voze

Carlos Sainz měl po prvním tréninku vážně poškozený vůz poté, co najel na uvolněný kryt kanálu.

Osm minut po začátku prvního tréninku najel Sainz na uvolněný kryt kanálu a poškodil si vůz. Nešlo jen o podlahu a monokok ale také o řídicí elektroniku nebo baterii – za nasazení nové třetí dostal následně penalizaci.

Dostane Ferrari odškodné? Mohlo by. Precedens byl vytvořen po incidentu při Velké ceně Malajsie 2017, kdy vůz Romaina Grosjeana utrpěl také značné škody po nárazu do uvolněného krytu kanálu. Tým se později dohodl s pořadatelem závodu na odškodném.

Ferrari má možná jednodušší situaci, protože pořadatelem závodu byla v tomto případě zcela výjimečně přímo F1.

„Budeme o tom vést soukromé diskuse s akcionáři (F1),“ řekl Vasseur. „V rozpočtu a ani v rozpočtovém stropu není žádné ustanovení, které by vyloučilo nehody. Máte spoustu nákladů navíc.“

„Po finanční stránce to pro nás má spoustu důsledků, ale také po sportovní a dokonce i na zásoby náhradních dílů. Po stránce rozpočtu to určitě není snadné. Bude se o tom diskutovat. Druhá věc je, jaké bude rozhodnutí.“

Ferrari má možná štěstí, že k nehodě došlo v předposledním závodě sezóny. Nepotřebuje tak vyrobit nové díly a také část komponent už byla stará. Vasseur chce ale řešit také okolnosti incidentů – zejména ty sportovní.

„O okolnostech incidentu bychom také měli diskutovat. Protože nejde jen o uvolněný kryt, ale pro mě také o to, že jsme měli minutu mezi žlutou a červenou vlajkou.“

„Když vyvěsili žlutou vlajku, tak to znamená, že na trati něco viděli. A než vyvěsili červenou vlajku, tak jim to trvalo jednu minutu. Podle mě je to moc dlouho.“

„Hlavním problémem v tomto případě pro mě je, že když vyvěsíte první žlutou vlajku, znamená to, že jste něco viděli, žlutou vlajku nevyvěsíte na základě očekávání,“ argumentoval Vasseur.