Vasseur bude i nadále šéfem Ferrari. Se Scuderií podepsal nový víceletý kontrakt

Ferrari dnes oznámilo prodloužení kontraktu s Fredem Vasseurem, jenž stojí v čele závodního týmu od začátku roku 2023. Tříletá dohoda, kterou tehdy podepsal, měla vypršet po této sezoně, ale vedení automobilky se rozhodlo ve spolupráci pokračovat, a to na víceletém základě.

Během dvou a půl sezony dovedl Vasseur, jenž kromě pozice šéfa týmu zastává i roli výkonného ředitele, Ferrari k šesti vítězstvím ve velkých cenách. Loni byl tým blízko zisku titulu mezi konstruktéry, ten však nakonec připadl McLarenu. Italská stáj tak prodloužila své čekání na jakýkoliv mistrovský titul, které trvá už od roku 2008.

Letos se do sestavy přidal Lewis Hamilton, který přišel z Mercedesu, a i když Scuderia na vítězství zatím čeká, drží si po 13 závodech v Poháru konstruktérů druhou příčku. Ztráta na vedoucí McLaren je ale výrazná a tlak na výsledky roste.

V mediálním prostředí se proto začaly objevovat spekulace o možném konci Vasseurova působení ve Ferrari. Ty však nyní tým utnul oznámením nového vícelétého kontraktu, takže italská stáj vstoupí do nové éry F1, doprovázené zásadní změnou technických pravidel, v čele s Vasseurem.

„Dnes chceme ocenit to, co jsme společně vybudovali, a zároveň se zavázat k tomu, co nás ještě čeká. Je to důkaz důvěry ve Freda, založený na společných cílech a jasně rozdělené odpovědnosti,“ uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel automobilky Ferrari Benedetto Vigna.

Samotný Vasseur k tomu dodal: „Jsem vděčný za důvěru, kterou ve mne Ferrari dál vkládá. Neberu to jen jako potvrzení, ale jako výzvu k dalšímu růstu. Za dva a půl roku jsme si vybudovali silné základy. Víme, co se od nás očekává, a všichni jsme plně odhodláni tato očekávání naplnit.“