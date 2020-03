Varoval jsem Alonsa, aby v roce 2007 nechodil do McLarenu, říká Briatore

Alonsův vztah s McLarenem se v roce 2007 velmi rychle zhroutil a Alonso se musel vrátit do Renaultu. Flavio Briatore ho před přestupem do britské stáje varoval.

„Šel do McLarenu a já z toho neměl radost, protože to nebylo, jako když šel Schumi do Ferrari,“ řekl Briatore pro Beyond the Grid. „Byl to Fernando, který jde do McLarenu, o němž nikdy nesnil.“

„Řekl jsem mu: ‚mají nového chlapce, Lewise Hamiltona a ten je na stejné vlně jako Ron Dennis, jako ty a já! A garantuji ti, že budeš bojovat, ten chlapec je chráněn Ronem Dennisem.‘“

Briatore řekl, že Alonso si byl těchto výhrad vědom, ale cítil, že jeho rychlost bude dostatečná k překonání jakékoliv potenciální politiky.

Na otázku, jak Alonso reagoval na jeho obavy, odpověděl Briatore: „‚Ne, ne, ne. Jsem rychlejší.‘ Jde ale o to, že si nikdo, včetně Rona Dennise, neuvědomoval, jak rychlý bude Lewis Hamilton.“

Alonso versus Hamilton 2007 Šampionát: Hamilton 2., Alonso 3.

Body: Hamilton: 109, Alonso 109

Pódia: Hamilton 12, Alonso: 12

Vítězství: Hamilton: 4, Alonso 4

Pole positions: Hamilton 6, Alonso 2

Kol v závodech: Hamilton 1037, Alonso 1039

Kol ve vedení závodu: Hamilton 321, Alonso 203

Závody na bodech: Hamilton 15, Alonso 16

„Protože kdyby si Ron Dennis uvědomoval, jak rychlý bude Hamilton, tak by neutratil tolik peněz, kolik zaplatil Fernandovi. Pokud vím, že mám tak rychlého jezdce, proč bych potřeboval dalšího?“

Briatore řekl, že do situace u McLarenu nezasahoval. „Jen jsem to sledoval. Věděl jsem, co se stane. Po dvou závodech, když vidíte, že výměna pneumatik byla provedena nejprve Hamiltonovi a poté Alonsovi, tak víte, že to stačilo, protože znám Fernanda ...“

Alonso zvažuje návrat do F1 v roce 2021, i když původně očekával, že v příštím roce vstoupí v platnost nová pravidla, což se nestane. Briatore si je jistý, že pokud se Alonso vrátí, má šanci uspět.

„100 %. Je to rotvajler. 100 %. Uvidíme. Nevím. Mnoho smluv vyprší a lidé se pohybují sem a tam, takže uvidíme.. chtěl bych vidět Fernanda v týmu, který má 50 % šanci zahájit závod a vyhrát jej.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson