Vánoce se blíží a dlouhá zimní přestávka vybízí k četbě. Z čeho vybírat?

Vánoce jsou ideálním obdobím na to naplnit knihovnu novými publikacemi o formuli 1 a motorsportu. Z čeho můžete vybírat?

Fanoušci formule 1 už dva týdny abstinují a budou muset vydržet až do začátku března. Zimní přestávka však nabízí prostor pro četbu a objevení nových publikací z prostředí motorsportu. My vám přinášíme výběr knih, které jsou na českém a slovenském trhu.

Max Verstappen a Red Bull letošní sezóně dominovali. Nizozemec vyhrál rekordních 19 z 22 velkých cen. Kromě toho posbíral Nizozemec, který v pátek večer na galavečeru Mezinárodní automobilové federace (FIA) převzal v Baku pohár za třetí titul mistra světa, řadu rekordů.

O jeho cestě od počátků závodní kariéry až do formule 1 pojednává nová kniha v angličtině Unstoppable: The Ultimate Biography of Max Verstappen od Marka Hughese.

V češtině pak v červnu vyšla kniha Max - Nizozemský mistr formule 1.

Od léta je k v češtině k dostání také počin Rosse Brawna a Adama Parra s názvem Nelítostný šampionát (v anglickém originále Total Competition). Obě velké postavy světa F1 v rozhovoru analyzují F1 do hloubky a přibližují, jak se dá dostat na vrchol.

Jak život ve formuli 1 vidí šéf stáje nastínil v knize Přežít a závodit (Surviving to Drive) principál týmu Haas Günther Steiner. Je to vůbec poprvé, kdy některá ze stájí F1 dovolila svému aktivnímu šéfovi popsat, co se uvnitř týmu děje v průběhu celé sezóny od příprav na sezónu, najímání a propouštění zaměstnanců, konstruování a testování vozu až po otázku financování chodu týmu.

Z již delší dobu dostupných titulů by se k povinné četbě fanouška F1 měla zařadit kniha Mechanik. Bývalý mechanik McLarenu Marc Priestley v ní přináší pohled na práci mechanika týmu formule 1.