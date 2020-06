Vandoorne zpět u McLarenu? Tým ho bude sdílet s Mercedesem jako náhradníka

Stoffel Vandoorne jezdí aktuálně ve formuli E za tým Mercedes. Od loňského roku ale pracuje pro Mercedes také na simulátoru F1 a od letošního roku je rezervním jezdcem.

Pokud by nemohli Lewis Hamilton nebo Valtteri Bottas nastoupit, usedl by do stříbrného šípu možná právě Vandoorne. Je to jen teorie, protože Mercedes by se mohl také dohodnout s Williamsem a posadit do vozu Russella. Druhým rezervním jezdcem Mercedesu je pak Esteban Gutiérrez.

Podle webu RaceFans bude Vandoorne plnit roli rezervního jezdce také pro McLaren, takže teoreticky bychom ho mohli vidět zpět ve voze stáje z Wokingu.

Pro McLaren by to nebyl nový model. Vloni McLaren sdílel rezervního jezdce s Renaultem – konkrétně Sergeje Sirotkina.

Podobně fungují také jiné týmy. Antonio Giovinazzi je uveden jako jeden z rezervních jezdců Ferrari a Sebastien Buemi plní rezervní roli v Red Bull a jeho juniorském týmu AlphaTauri.

Výměna jezdce z důvodu nemoci nebo zranění není úplně častá. Naposledy takto zaskakoval Paul di Resta za Felipeho Massu v Grand Prix Maďarska 2017. V letošním roce se ale pravděpodobnost záskoku může zvýšit – pokud se jezdec nakazí koronavirem, bude muset tým nasadit náhradního jezdce a to zřejmě na více závodů.

Foto: Getty Images / Charles Coates