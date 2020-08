Vandoorne je rezervním pilotem tří týmů F1. Jsem připraven naskočit, říká

Po dvou letech strávených ve formuli 1 s McLarenem odešel Vandoorne k Mercedesu do formule E. V posledním závodě letošní sezóny v Berlíně poprvé vyhrál kvalifikaci a start z pole position proměnil ve vítězství. V konečném hodnocení sezóny obsadil druhé místo.

Nyní se již plně zaměřuje na svou roli rezervního a simulátorového jezdce Mercedesu ve formuli 1.

Vandoorne však jako rezervní pilot působí vedle Mercedesu také u Racing Pointu a McLarenu. V případě, že by se některý z pilotů nemohl zúčastnit závodu například kvůli pozitivnímu testu na koronavirus, je Vandoorne připraven za něj zaskočit.

Když nemocí covid-19 onemocněl Sergio Pérez z Racing Pointu, nemohl jej Vandoorne nahradit právě kvůli povinnostem ve formuli E. Pro dva závody na Silverstonu tak dostal šanci Nico Hülkenberg.

„U McLarenu znám ty lidi, protože jsem za ně pár let závodil ve F1, takže by nebyl problém naskočit do auta,“ řekl Vandoorne pro Motorsport.com.

„Dlouho jsem neřídil vůz formule 1. Zezačátku by to bylo zvláštní, stále jsem ale celkem aktivní díky té práci, kterou dělám v Mercedesu na simulátoru a také cestuji na závody. Věřím proto, že bych alespoň věděl, co očekávat. Jsem připraven, jsem v pohotovosti a věřím, že mohu odvést dobrou práci.“

S minimální přípravou přitom Vandoorne absolvoval svůj první závod ve formuli 1, když ve Velké ceně Bahrajnu v roce 2016 byl na poslední chvíli povolán, aby nahradil Fernanda Alonsa. Vůz McLarenu se přitom musel naučit ovládat během letu z testu japonské Super formule do Bahrajnu.

„Tehdy jsem to dokázal, neměl jsem velkou přípravu. Teď bych byl mnohem lépe připraven naskočit.“