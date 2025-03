Van der Garde se zastal Lawsona. Jeho příspěvku dal lajk i Verstappen

„Už mě trochu unavují všechny ty komentáře, že F1 je nejtvrdší sport, pokud jde o výkony, a pokud se vám nedaří, musíte nést následky,“ napsal Giedo van der Garde na svůj Instagram.

„Ano, musíte podávat výkony. Ano, tlak je šílený. Ale podle mého názoru to má blíže k šikaně nebo panice než ke skutečným výkonům špičkových sportovců.“

„Učinili rozhodnutí – plně si toho vědomi – a dali Liamovi dva závody jen proto, aby rozdrtili jeho ducha.“

„Nezapomínejte na odhodlání a tvrdou práci, které Liam ve své dosavadní kariéře vynaložil, a úspěchy, kterých dosáhl, aby se dostal na úroveň, na které je nyní. Vzpomínám si na svou vlastní krev, pot a slzy, abych se dostal do F1. A to ani nemluvím o tom jezdit za špičkový tým.“

„Ano, první dva závody se mu nepovedly, ale jestli si to někdo uvědomuje, tak je to on sám. Možná to naznačil sám, ale pokud ne, přeji Liamovi hodně sil a odvahy, aby se v Japonsku postavil na startovní rošt. Věř si, zvedni hlavu a dokaž, že se mýlí.“

Příspěvek za 3 hodiny získal přes 13 000 lajků a to také od Pierra Gaslyho, Oscara Piastriho a také Maxe Verstappena.