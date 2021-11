Valtteri byl velmi férový, říká o startu Horner. Verstappen si manévr cvičil předem

„Byl to náročný den. Max zajel fantastickou jízdu,“ řekl Christian Horner pro Sky Sports F1.

Klíčový byl start závodu. Verstappen se dostal po startu ze třetího místa na první. „Pomohl“ mu i Bottas, který otevřel prostor na levé straně startovní rovinky.

„Našel si trochu prostoru, což mě překvapilo, že mu ten prostor dali,“ diví se Horner.

„Musím říct, že Valtteri byl velmi férový. Myslel jsem si, že Maxovi uteklo brzdění, protože v první zatáčce brzdil pozdě, ale on to ustál a od té chvíle závod skutečně kontroloval. Byl to pro něj velmi jednoduchý závod.“

„Pokryli vnitřní stranu, ale pak zřejmě došlo ke kontaktu s McLarenem. Myslím, že to byl Daniel, kdo Valtteriho roztočil. Checo to pak musel střihnout přes trávu, ale Max to perfektně načasoval, dostal se do aerodynamického pytle a zvládl to. A pak dokázal závod krásně kontrolovat.“

Horner prozradil, že Verstappen cestou na startovní rošt trénoval brzdění do první zatáčky. „V průzkumném kole vyjel ven a brzdil právě tam, takže si v duchu nacvičil, co udělá.“

Verstappen navýšil náskok v šampionátu, ale Red Bullu se také díky nebodování Bottase podařilo vymazat náskok Mercedesu v Poháru konstruktérů.

„Je před námi ještě dlouhá cesta. Stále je k dispozici spousta bodů a my prostě musíme pokračovat v tom, co děláme. Stále útočit, tlačit na pilu a každý víkend vytěžit maximum.“

„Je vidět, co to znamená pro celý tým. Tvrdě jsme pracovali, abychom se dostali do této pozice, abychom byli v Poháru konstruktérů čtyři závody před koncem o jeden bod za nimi, abychom teď byli o 19 bodů před nimi mezi jezdci.“

Bottas ke konci závodu dvakrát zajel do boxů, aby zabránil Verstappenovi získat bod za nejrychlejší kolo. Horner řekl, že nejistota kolem tohoto bodu přidala další vrstvu vzrušení.

„Na konci závodu se to kolem nejrychlejšího kola trochu zamotalo, což ještě zvýšilo napětí!“