Valtteri Bottas a Sergio Pérez. Cadillac potvrdil jezdeckou sestavu pro první sezónu

Cadillac dnes potvrdil jezdeckou sestavu pro svou první sezónu formule 1.
Cadillac příští rok vstoupí do F1 jako jedenáctý tým. V prvních letech bude odebírat pohonné jednotky Ferrari, poté si bude (General Motors) stavět vlastní.
Dnes udělal americký tým další významný krok. Prostřenictvím krátkého videa potvrdil jezdeckou sestavu pro svou první sezónu. Je zřejmé, že sází na zkušenosti. Za volant zsednou Valtteri Bottas a Sergio Pérez.
„Připojení se k týmu Cadillac Formula 1 je neuvěřitelně vzrušující novou kapitolou v mé kariéře,“ řekl Sergio Pérez.
„Od našich prvních rozhovorů jsem cítil vášeň a odhodlání, které za tímto projektem stojí. Je mi ctí být součástí budování týmu, který se může společně rozvíjet, aby v budoucnu bojoval na samém čele.“
„Cadillac je legendární jméno v americkém motorsportu a pomoci přivést tak fantastickou společnost do Formule 1 je obrovská odpovědnost, kterou jsem připraven přijmout.“
„Jsem hrdý, že mohu být od samého začátku součástí tak ambiciózního a smysluplného projektu. Jsem opravdu rád, že mohu být součástí tak dynamického týmu, a věřím, že společně můžeme pomoci vytvořit z tohoto týmu skutečného uchazeče o titul – tým Amerik. Spoléháme na podporu z celého kontinentu – a chceme, aby na nás byli všichni hrdí.“
Foto: Cadillac
„Od chvíle, kdy jsem začal jednat s týmem Cadillac Formula 1, jsem cítil něco jiného – něco ambiciózního, ale zároveň realistického,“ řekl Valtteri Bottas. „Nejde jen o závodní projekt, ale o dlouhodobou vizi. Ne každý den se naskytne příležitost být součástí něčeho, co se buduje od základů, a pomáhat to formovat do podoby, která skutečně patří na startovní rošt F1.“
„Měl jsem tu čest pracovat s některými z nejlepších týmů na světě a už teď vidím stejnou profesionalitu a hlad po úspěchu i zde. Jedná se o ikonickou značku s velkým odkazem v americkém motorsportu a být součástí jejího vstupu na světovou scénu F1 je pro mě něco neuvěřitelně výjimečného. Těším se, až budu reprezentovat amerického ducha závodění na nejlepších okruzích světa.“
„Rád bych také poděkoval Mercedesu za jejich neochvějnou podporu a sportovního ducha, který mi umožnil učinit tento vzrušující krok.“
„Podepsání dvou velmi zkušených závodníků, jako jsou Bottas a Checo, je odvážným signálem našich záměrů,“ řekl šéf týmu Graeme Lowdon. „Zažili už všechno a vědí, co je potřeba k úspěchu ve Formuli 1. Ale co je ještě důležitější, rozumí tomu, co znamená pomáhat budovat tým.“
„Jejich vůdčí schopnosti, zpětná vazba, instinkty vybroušené v závodech a samozřejmě jejich rychlost budou neocenitelné při budování tohoto týmu. Velké poděkování patří týmu Mercedes za spolupráci a pochopení.“
Valtteri Bottas jezdil ve F1 v letech 2013 až 2024 a nyní je rezervním jezdcem Mercedesu. Celkem odjel 246 závodů, ve kterých získal 10 vítězství a 67 pódií.
Sergio Pérez debutoval už v roce 2011. Na kontě má 281 startů, ve kterých získal 6 vítězství a 39 pódií. Naposledy jezdil vloni za Red Bull.