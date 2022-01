Valentino Rossi zavzpomínal, kdy se rozhodl odmítnout přejít do F1

Rossi několikrát testoval formuli 1 s Ferrari a s italskou automobilkou jednal o možném přechodu ze dvou na čtyři kola.

Devítinásobný mistr světa silničních motocyklů testoval vůz Ferrari poprvé v roce 2004 na testovací trati ve Fioranu, což Rossi označil za jeden z vrcholů své kariéry.

„Byl to velmi dobrý okamžik v mém životě. Stefano Domenicali z Ferrari mi zavolal a řekl 'Proč bychom nezkusili auto?',“ vzpomíná Rossi v rozhovoru s Grahamem Bensingerem.

„Mají ve Fioranu trať, kde zkouší své (vozy) formule 1. Je to minutová trať, ale je rychlá, má vlásenku, všechno. Řekl jsem 'OK'. Zorganizovali jsme to. Přijel jsem tajně den předtím. Museli jsme zkusit to udržet v tajnosti, nakonec to ale žádné tajemství nebylo. Zůstali jsme v kanceláři Enza Ferrariho, já a Uccio (Salucci, Rossiho dlouhodobý kamarád, pozn. redakce). Byl to nezapomenutelný moment.“

O pár let později byl vytvořen plán, při kterém by Rossi přešel z MotoGP do F1. Když se však letadlem vracel v roce 2006 z testu ve Valencii s dalšími jezdci F1, rozhodl se zůstat u závodu motocyklů.

„Byl jsem velmi blízko (přestupu do F1). V roce 2006 jsem absolvoval test. Skutečný test s reálnými jezdci ve Valencii. Byl to dobrý test, byl jsem celkem rychlý.

„Vzpomínám si ale, že jsem se zrovna vracel domů letadlem, kdy jsem se rozhodl zůstat v MotoGP. Měl jsem plán pro formuli 1, ale nebylo to přímo s Ferrari. Začal bych v malém týmu, snažil se získat nějaké zkušenosti a pak, kdybych byl dost rychlý, bych přešel do Ferrari.

„Byla tam spousta otazníků. S autem to nebylo špatné, ale chtěl jsem pokračovat v MotoGP, nebylo to snadné. Také na mě byl velký tlak. (Lidé říkali) 'Jdi do auta, jdi do Ferrari, je to něco velkého'. Když jsem se jim to snažil vysvětlit, říkali mi 'Ne, ne, musíš jít do F1!' Také moje matka mi to například říkala. Já se ale musel rozhodnout sám a srdce mi říkalo, abych zůstal v MotoGP.“

Rossi ukončil v loňské sezóně motocyklovou kariéru. Letos bude závodit v šampionátu GT vozů.