Valentino Rossi je poctěn tím, že má fanoušky ve formuli 1

Kromě Landa Norrise z McLarenu se k táboru fanoušků čtyřicetiletého italského továrního jezdce Yamahy hlásí také Alex Albon, nová thajská tvář týmu Red Bull.

Norris i Albon patří do mladé nastupující generace pilotů a oba podle svých slov sledovali výkony Valentina Rossiho v MotoGP už od dětských let. Rossi debutoval v mistrovství světa ve třídě 125cc již v roce 1996.

Rossi pochopitelně zaznamenal speciální helmu, se kterou Norris startoval v Monze a s britským pilotem by si ji na památku rád vyměnil za svoji motorkářskou.

„Byl jsem velmi šťastný a pyšný, pro mě je to čest,“ řekl Rossi novinářům v Misanu v reakci na poctu od Landa Norrise.

„Na začátku sezóny se objevili noví jezdci jako Lando nebo Albon, kteří říkají, že vyrostli na sledování MotoGP a že jsou moji fanoušci. To je něco velmi dobrého.“

„Líbí se mi to, hlavně také proto, že se jedná o dva velmi silné jezdce. Lando odvádí dobrou práci a je radost ho sledovat. Teď si spolu při první příležitosti vyměníme helmy,“ sliboval Rossi.

Lando Norris se s Valentinem Rossim poprvé osobně setkal během srpnové britské grand prix MotoGP na Silverstonu a po setkání řekl, že Ital plně podporoval jeho myšlenku závodit v Monze se speciálním barevným designem helmy.

„Byla to pro mě příležitost udělat tento závod (italskou grand prix) ještě více speciální. Chtěl jsem, aby bylo na co vzpomínat. Toho jsem dosáhl díky většímu propojení s Valentinem, on je někdo, ke komu jsem vždy vzhlížel, je to můj hrdina. Chtěl jsem mu tohle věnovat,“ řekl Norris o Rossim.

„Je to fajn kluk. Je velmi mladý, je mu teprve 19, ale už teď je hodně chytrý a působí dojmem mnohem zkušenějšího jezdce. I já jsem jeho fanouškem,“ pochválil o jednadvacet let starší Rossi Norrise.

