Valentino Rossi bude testovat hypervůz BMW!

Že BMW posadí svého továrního pilota Valentina Rossiho do kokpitu hypervozu M Hybrid V8, to už byla poměrně dlouho jistá věc. Konečně však už bylo uveřejněno i datum, kdy si motocyklová legenda vyzkouší speciál nejvyšší kategorie sportovních vozů. Stane se tomu tak o první listopadové neděli.

O prvním listopadovém víkendu budou zraky fanoušků sportovních vozů směřovat na bahrajnský okruh Sachír. V sobotu tam nejprve osmihodinovkou vyvrcholí letošní sezona FIA WEC a den poté v neděli 3. listopadu se na témže místě uskuteční už tradiční nováčkové testy světového vytrvalostního šampionátu.

Valentino Rossi půjde do akce během obou dnů. V sobotu dokončí sezonu WEC jako stálý člen posádky BMW M4 GT3 #46 ve třídě LMGT3 a už den poté povýší při testování do nejvyšší kategorie. BMW letos do WEC nasazuje dva prototypy M Hybrid V8 LMDh do nejvyšší třídy hypervozů (druhé dva startují v USA v sérii IMSA) a do jednoho z nich v neděli při testování usedne i devítinásobný mistr světa silničních motocyklů.

„Během testů nováčků si vyzkouším BMW LMDh a jsem opravdu velmi šťastný, protože loni jsem tady testoval prototyp LMP 2 a tohle je pro mě pochopitelně další krok vzhůru,“ rozpovídal se Ital pro web motorsport.com.

„A co potom? Kdo ví. Možná se v budoucnu objeví volné místo mezi hypervozy,“ dodal Rossi.

Není pravděpodobné, že by se Valentino Rossi dočkal tovární sedačky v hypervoze BMW pro WEC, kde má bavorská automobilka dvě velmi silné sestavy. V těch figurují na příklad i hvězdy DTM René Rast, Marco Wittmann, Sheldon van der Linde či Robin Frijns. Nicméně bez šance na start s hypervozem Rossi není. Stejné vozy startují i v zámořské sérii IMSA, kde jsou pro čtyřiadvacetihodinovku v Daytoně běžné i čtyřčlenné posádky. Další možnost by se pro Rossiho otevřela v případě, že by si od BMW prototyp M Hybrid V8 koupil nějaký zákaznický tým.

Rossi je aktuálně třetím potvrzeným pilotem pro nováčkovské bahrajnské testy. Na pozvání od vedení šampionátu WEC se jich zúčastní i dva piloti z Evropské Le Mans Series Reshad de Gerus a Gillian Henrion. Oba si nejdříve vyzkouší vůz vítězné značky v poháru konstruktérů hypervozů (tedy Porsche, nebo Toyotu) a poté Porsche 911 GT3 R týmu Manthey, který si už ve Fudži zajistil titul ve třídě LMGT 3.