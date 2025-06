Vadí mu barvy i Hamilton. Podle Montezemola potřebuje Ferrari silného vůdce

Je 10. září 2014 a Luca Cordero di Montezemolo končí ve vedení Ferrari. Od té doby se odjelo 224 závodů, ve kterých získalo Ferrari 27 vítězství. Na tituly ale stále čeká. Vloni bylo alespoň blízko tomu v Poháru konstruktérů. Letos je daleko od obou a nikdo neví, co přinese nová éra, která započne příští rok.

V Bahrajnu byl Montezemolo po 11 letech opět v paddocku. Ačkoliv už s Ferrari nemá nic společného, dění v týmu samozřejmě sleduje – a vyjadřuje se k němu značně kriticky.

„Pro mě je to velká, velká bolest. U Ferrari jsem byl 23 let. To je asi polovina pracovního života průměrného člověka,“ řekl Montezemolo pro 1destinations.

„Vím, jak by to mělo být. Dnes vidím tým bez skutečného vedení, bez ducha a bez vášně. Nechci vidět Ferrari v jiném než celočerveném zbarvení. Pro mě je to vtip. Bylo mi řečeno, že je to kvůli sponzoringu. Ale za mých časů to bylo přesně naopak. Sponzoři vzdávali hold Ferrari, ne naopak.“

Montezemolo měl narážet na zbarvení a možná i overaly z Miami, kde Ferrari propagovalo sponzora HP.



Ferrari by mělo najmout jezdce, protože jsou konkurenceschopní a silní, ne kvůli marketingu

„Také jsem slyšel, že rozhodnutí najmout Lewise Hamiltona bylo učiněno z marketingových důvodů. Nemám nic proti Hamiltonovi. Vážím si ho a jeho výsledků, ale myslím si, že Ferrari by mělo najmout jezdce, protože jsou konkurenceschopní a silní, ne kvůli marketingu.“

„Je velmi smutné vidět, jak je Ferrari spokojeno s dosažením třetího místa na stupních vítězů. Očekávám víc, ale jsem také dost starý na to, abych věděl, že je těžké, když ve Formuli 1 ztrácíte půl sekundy. Chci vidět Ferrari, jak bojuje o mistrovský titul! Třetí místo není naše pozice, musíme být první!“

Kdyby se vrátil...

Návrat Montezemola do Ferrari je nereálný, ale co by bylo kdyby...? Itala se zeptali, co by udělal první den nebo v první dny.

„Musím říct, že jsem byl zklamaný, že mi po mém odchodu nikdo z Ferrari nezavolal, a to ani kvůli nějaké radě. Odešel jsem v roce 2014, což už je dávno, a Ferrari od té doby nikdy nebylo v pozici, kdy by mohlo vyhrát šampionát.“

„Kdyby mi znovu zavolali, abych vedl Ferrari, svolal bych všechny dohromady a řekl jim, že chci vidět nadšení a vášeň od každého z nich. Také bych chtěl, aby všichni velmi jasně pochopili, kdo je za co zodpovědný. Každý musí znát své role a povinnosti a mít zcela jasné priority.“

„Za druhé bych chtěl přesně určit slabá místa a začít pracovat na plánu, jak vytvořit konkurenceschopný vůz a tým. Ferrari potřebuje silného vůdce, někoho, kdo dokáže tým nejen stmelit, ale také za něj bojovat před sportovními autoritami.“