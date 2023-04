V závodě si Red Bull jede vlastní ligu, říká třetí Leclerc

V souboji na jedno kolo v Baku nenašel přemožitele, v samotné Velké ceně Ázerbájdžánu formule 1 se však Charles Leclerc z Ferrari musel sklonit před jezdci Red Bullu.

Monačan vyhrál páteční kvalifikaci na nedělní závod, a nejrychlejší byl také v sobotním rozstřelu, který poprvé určil pořadí na roštu krátkého sprintového závodu.

Po startu nedělního závodu si Leclerc sice udržel vedení, na začátku šestého kola jej ale už na třetí místo odsunul pozdější vítěz Sergio Pérez. Ještě o dvě kola před tím se před Leclerca do čela dostal druhý jezdec Red Bullu Maxe Verstappen.

V cíli ztratil Leclerc na duo Red Bullu přes 21 sekund, jen o 0,8 sekundy přitom překonal Fernanda Alonsa, který po třetích místech z úvodních tří letošních velkých cen tentokrát dojel čtvrtý.

„Jakmile přijde na závod, Red Bull si jede svou vlastní ligu. Během 51 kol to zkrátka nebylo možné. Mají mnohem více rychlosti v závodě než my,“ řekl Leclerc.

„Myslím, že našli něco, co my zatím ne. Na to se v tuto chvíli soustředíme, všichni tvrdě pracují, aby pochopili, co můžeme dělat v závodě, abychom získali více výkonnosti.

„Upřímně, ten pocit je celkově trochu lepší. Ale když vidím tu ztrátu, a jsem si jistý, že když vidíte takovou ztrátu, zřejmě netlačíte na 100 %. Nevíme, jak moc jsme stáhli ztrátu. Pocit je trochu lepší, ale i Aston Martin byl dnes rychlý. Stále tedy máme spoustu práce.“

Sainz pátý

Na pátém místě dojel se ztrátou 45 sekund na vítězného Péreze druhý pilot Ferrari Carlos Sainz.

„Tohle byl velmi těžký víkend. Pátým místem jsem získal nějaké body, musím si ale přiznat, že mi chyběla jistota při brzdění a neměl jsem rychlost. Na střední sadě jsem mohl tlačit trochu více, na tvrdší sadě jsem ale necítil auto,“ řekl Sainz.