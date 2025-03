V závěru to byla loterie, hodnotí GP Austrálie v cíli jedenáctý Gasly

Stejně jako v letech 2023 a 2024, ani tentokrát se stáj Alpine bodů v australském Melbourne nedočkala.

Pierre Gasly sice do závodu odstartoval z deváté příčky, a přestože šanci na body živil po většinu velké ceny, nakonec na ně nedosáhl, když se před něj před koncem závodu přehnali oba jezdci Ferrari a Oscar Piastri.

„Po tak náročném závodě v opravdu náročných podmínkách je určitě zklamáním skončit bez bodů. Měl jsem pocit, že si vedeme dobře a že se držíme ve hře. Byla to ale loterie. Nakonec o všem rozhodla přeháňka v závěru, z níž profitovali jezdci, kteří zajeli do boxů dříve, zatímco jiní, včetně nás, zariskovali a odložili zastávku o jedno nebo dvě kola,“ popsal Gasly.

„S konkurenceschopností našeho vozu jsem ale spokojen. Ukázali jsme, že máme silné tempo, takže do příštího víkendu v Číně půjdu sebevědomě. Jako tým se zaměříme na pozitiva a půjdeme dál,“ dodal Francouz.

O poznávání kratší závod prožil v neděli týmový kolega Gasyho, kterým je nováček Jack Doohan. Australan si totiž svůj domácí závod příliš neužil, když v jeho úvodu ztratil v těžkých podmínkách kontrolu nad svým monopostem a po nehodě musel své snažení vzdát.

„Byl to nešťastný konec celkově pozitivního víkendu. Byl to výsledek kombinace několika faktorů, které společně jako tým projdeme, abychom se z nich poučili a zajistili, že se to nebude opakovat. Je těžké se z toho poučit, ale to, co se stalo, hodím za hlavu, abych se mohl soustředit na to, co mě čeká,“ prohlásil Doohan, který si jinak podle svých slov užil atmosféru domácího závodu, včetně podpory místních fanoušků.