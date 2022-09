V Zandvoortu to bude těsnější, očekává Verstappen

„Myslím, že to tady bude těsnější,“ řekl Verstappen v Zandvoortu. „Spa pro nás bylo skvělé a lepší, než jsme očekávali. Bylo to o autě v kombinaci s charakteristickou tratě, protože našemu vozu velmi vyhovovala.“

„Tady v Zandvoortu používáte hodně přítlaku, layout je úplně jiný a je tu méně rovinek.“

„Pokud se nám podaří trefit nastavení, auto bude opět velmi rychlé. Je jen otázkou, jak rychlí budeme v porovnání s ostatními.“

Verstappen přiznal, že je s vozem spokojenější, než byl na začátku sezóny.

„Stále se snažíme zlepšovat vyvážení a pocit v autě. Je to docela efektivní auto a na rovinkách se nám daří. Na některých tratích jedeme lépe než na jiných, ale myslím, že Spa jako trať našemu autu seděla nejlépe.“

„Díky všem vylepšením, které jsme v průběhu roku nasadili, jsme dostali auto do lepšího okna a auto se řídí mnohem lépe.“

„Sezonu jsme začali s opravdu těžkým autem a museli jsme chvíli čekat, než se to zlepší. Na začátku nám to moc nepomohlo, ale pomalu se nám dařilo tuto situaci zlepšovat.“

„Spa mohlo být výjimkou,“ přiznává Verstappen, podle kterého týmu vyšlo hned z kraje víkendu nastavení.

„Obecně také stále lépe chápeme nová pravidla, takže jsme schopni najít stále lepší nastavení. Je tedy vidět, že se vůz postupně mění. Spa byl prostě opravdu dobrý víkend, a to už od prvního kola. Je to poprvé za posledních pět let, kdy auto fungovalo hned dobře.“