V žádném případě se nehodláme vzdát, říká De Meo. Alpine podle něj není na prodej

Vloni skončil Alpine na šestém místě. Letos se chtěl francouzský tým zlepšit, ale místo toho je jeho situace v šampionátu ještě horší. Vloni měl po osmi závodech 44 bodů a byl pátý. Letos má 2 body a je předposlední.

Minimálně teoreticky je Alpine jedním z mála týmů, který by mohl být na prodej – a F1 i FIA radí Andrettimu koupit některý z týmů. Generální ředitel Renaultu Luca de Meo ale podobný scénář důrazně odmítl.

„Chtěl bych to říct jasně. V žádném případě se nehodláme vzdát,“ řekl De Meo pro časopis Autocar.

„Není to můj styl. Neprodáme ani část. Nepotřebujeme peníze. Lidé mi dávali nabídky nalevo i napravo a pak o tom mluvili v tisku. Ale my o to nemáme zájem. Byla by to hloupost a já to neudělám.“

„Když začala hybridní éra, náš motor nefungoval. S Red Bullem jsme byli mistry světa, ale s hybridním motorem se něco pokazilo. Dokonce i motor, který jsme vyvinuli v roce 2021, měl v každém kole nevýhodu 0,2 až 0,5 sekundy. To bylo pro nás velmi nepříjemné. A letos jsme to pokazili s autem. Když se všechno sečte, jsme až 1,5 s od místa, kde bychom měli být.“

De Meo řekl, že tým udělá vše, co bude v jeho silách, aby se posunul vpřed. Potřeba jsou podle něj tři klíčové prvky.

„Prvním je kvalitní tým špičkových lidí. Druhým je závodní dravost, posedlost vítězit. Třetím je spolupráce a důvěra v celém týmu, duch spolupráce, díky němuž se věci zdají být jednodušší.“

„Alpine by měl být ve F1 jedním z hlavních hráčů, protože má podporu skupiny Renault. Nemyslím si, že si v současné době zasloužíme být špičkovým týmem, ale nejsme v F1 proto, abychom byli turisty, takže musíme tvrdě pracovat.“

„Jistě, udělali jsme chyby. To se stává. Ale myslím si, že jsme udělali dobře, když jsme do jádra Alpine vložili F1 a vůz natřeli na modro, aby reprezentoval typickou automobilovou kulturu. Je naprosto oprávněné používat tuhle značku, protože byla vždy ve světě rychlých kol, ale má na mnohem lepší výsledky a já nechci propásnout příležitost.“