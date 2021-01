V tuto chvíli bude obtížné závodit s tátou v Le Mans, myslí si Kevin Magnussen

Po odchodu z týmu Haas bude Magnussen letos závodit v americkém šampionátu IMSA v týmu Chipa Ganassiho v prototypu DPi.

Již dříve Kevin Magnussen vyjádřil svou touhu jednoho dne závodit v Le Mans v jednom týmu se svým otcem, který ve slavném vytrvalostním závodě nechyběl od roku 1999 a mezi lety 2004 až 2019 byl členem továrního týmu Corvette v kategorii GT. Před loňskou sezónou se ale s americkým týmem Jan Magnussen rozešel a vloni jel v posádce Ferrari ve třídě GTE Am.

„Vždy jsme to chtěli udělat, ale teď, když už můj otec není továrním jezdcem, je to složitější. Když byl jezdcem Corvetty, byly tam příležitosti, protože Corvette by mě mohlo posadit do vozu pro Le Mans,“ řekl Kevin Magnussen pro Autosport.

„Kvůli logistice a času je to ale nemožné, protože se potřebujete připravit. Pro Corvettu je navíc obtížné posadit jednoho pilota do vozu pro Le Mans a nenasadit ten rok toho stejného jezdce i pro další velké závody.

„Teď, když není továrním jezdcem, to musíme udělat v (kategorii) LMP2 nebo GTE-Am, což je těžké, protože jsme oba platinoví jezdci. S jezdeckým statusem to může být problém, je to v tomto ohledu trochu složité.

„Nevím, zda to dokážeme udělat. Teď budu závodit a pokusím se pro sebe získat dobrá místa, v budoucnu snad i v továrních týmech. S mým tátou by to mohlo být obtížné. Stále ale tu možnost budeme sledovat.“

Jan Magnussen vyhrál ve své kategorii s corvettou Le Mans celkem čtyřikrát, naposledy v roce 2009. V letech 2014 a 2017 skončil v GTE Pro druhý a třetí.