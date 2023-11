V trénincích se Verstappen trápil, zisk pole position je pro něj „zvláštní“

Letošní mistr světa o 139 tisícin porazil Charlese Leclerca z Ferrari, ačkoliv v posledním pokusu už nedokázal zrychlit.

V průběhu tréninků si přitom Verstappen stěžoval na chování svého vozu, se kterým vyhrál 18 z dosavadních 21 letošních závodů.

„Velmi zvláštní. Zatím jsem se celý víkend trápil. Pro kvalifikaci jsme auto rozhodně zlepšili. Od prvního kola to vypadalo lépe a mohli jsme více tlačit,“ řekl Verstappen, který musel pro první trénink vůz přenechat juniorovi Red Bullu Jakeovi Dennisovi.

„Když tady uděláte drobný smyk, může vás to stát hodně času na kolo. To se nám stávalo v tréninku. V kvalifikaci to ale pak bylo všechno trochu lepší. Nemám tušení, jak na tom budeme v závodě. Normálně jsme na tom ale celkem dobře. Byla to velmi výjimečná sezóna. Velmi jsme si ji užívali.“

Pérez přišel o čas, bude v páté řadě

Z deváté pozice odstartuje do posledního závodu sezóny druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez.

Mexičan na svého týmového kolegu ztratil 726 tisícin sekundy.

V páté řadě bude spolu s ním Pierre Gasly. Oběma pilotům sportovní komisaři smazali poslední měřený pokus kvůli porušení traťových limitů v první zatáčce okruhu Yas Marina.