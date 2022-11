V testech po Abú Dhabí by řada jezdců mohla přejít ke svým novým týmům

Po posledním závodě sezóny proběhnou v Abú Dhabí testy. Některé týmy nasadí jezdce, kteří za ně budou jezdit v příštím roce.

V Austinu a v Mexiku jezdci testovali pneumatiky pro příští rok. V úterý po Grand Prix Abú Dhabí pak proběhnou jednodenní testy, ve kterých dostanou týmy už definitivní verze pneumatik pro rok 2023.

Každý tým bude moci nasadit dva vozy – jeden bude testovat nové pneumatiky, do druhého by měl tým nasadit mladého jezdce.

Šéf AlphaTauri Franz Tost v pátek v Mexiku prozradil, že Nyck de Vries pojede za jeho tým, zatímco Pierre Gasly by se měl poprvé objevit v voze Alpine.

McLaren by nepochybně rád nasadil Oscara Piastriho, ale u všech jezdců se smlouvou platí kontrakt do konce roku, takže je čistě na vůli týmu, zda ho do listopadových testů s konkurencí pustí.

„Myslím, že naše právní týmy o tom nyní diskutují. A já nevím. Příští týden bude více informací, takže se mě zeptejte v Brazílii,“ řekl Otmar Szafnauer.

Očekává se, že Fernando Alonso získal souhlas Alpine a to bez přímé intervence ze strany Astonu Martin.

Na dotaz webu Motorsport.com, zda měl v ruce karty, které mu pomohly toto uvolnění získat, Alonso s úsměvem odpověděl: „Svůj osud si vždy řídím sám!“

Alonso by měl absolvovat jen polovinu dne. Druhou část dne bude s vozem jezdit Lance Stroll.