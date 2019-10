V testech formule E bylo nejrychlejší BMW a Maximilian Günther

Günther s monopostem BMW iFE.20 zajel své osobní maximum až v samotném závěru předsezónních testů formule E, které na okruhu Ricarda Torma ve Valencii odstartovaly v úterý a vyvrcholily v pátek. Každý den měli jezdci a týmy k dispozici dopolední a odpolední session s výjimkou čtvrtka, který byl vyhrazen pro média, fotografování a týmové filmování.

V závěru páteční odpolední session zajel Maximilian Günther čas 1:15.087, díky čemuž o desetinu sekundy porazil druhého nejrychlejšího muže testů Pascala Wehrleina s indickým vozem Mahindra. Wehrlein své maximum zajel v pátek dopoledne.

V páteční dopolední session své nejlepší časy zajeli také Nico Müller (Dragon) a Antonio Felix da Costa, který se po přestupu z BMW poprvé svezl s monopostem týmu DS Techeetah. Müller a da Costa obsadili třetí a čtvrté místo výsledkové listiny, přičemž první čtyři piloti se dostali do rozmezí 206 tisícin sekundy.

