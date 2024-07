V těchto velmi horkých podmínkách nejsme tak konkurenceschopní, říká Russell

Zatím žádný tým v letošní sezóně nevyhrál tři závody v řadě. Mercedesu se to může v neděli podařit. Po pátku ale panuje spíše mírný pesimismus.

George Russell skončil ve druhém tréninku na pátém místě se ztrátou 0,5 sekundy na nejrychlejšího Landa Norrise.

„Dneska to byl hodně horký den! V autě to nebylo tak zlé, jak jsem očekával, ale jsem si jistý, že se to během nedělního závodu změní,“ řekl Russell.

„Všichni v garáži odvádějí v tak náročných podmínkách, kdy tam panují teploty přes 35 °C, skvělou práci.“

„Odjeli jsme hodně kol na velkou vzdálenost. To jsou pro nás opravdu užitečná data, která si dnes večer můžeme projít. Pomohou nám určit strategii pro zbytek víkendu a budou nás informovat o všech vylepšeních, která můžeme na autě před zítřkem provést.“

„McLareny a red bully dnes vypadaly velmi rychle, takže víme, že máme co dohánět. Vypadá to, že v těchto velmi horkých podmínkách nejsme tak konkurenceschopní, takže to je něco, co musíme pochopit. Jsme zvědaví, co zítra předvedeme, a doufáme, že se budeme pohybovat v první pětce.“

Hamilton nebyl spokojený, ale...

„Dnešek zatím nebyl naším nejlepším dnem v sezoně,“ přiznal Hamilton. „Nastavení vozu se nám nezdálo dobré a nebyli jsme v nejlepší formě. Mezi tréninky jsme provedli několik drobných úprav, ale nic zásadního.“

„Máme však nějaké nápady, proč auto nebylo v nejlepší kondici, takže na tom budeme přes noc tvrdě pracovat a budeme se snažit to do zítřka zlepšit.“

„Pořadí je opět velmi těsné. Zatímco naše tempo na jedno kolo nebylo nejlepší, naše jízda na dlouhou vzdálenost byla slušná. Stále jsme krok za tempem těch vpředu, ale uděláme, co bude v našich silách, abychom tento rozdíl v sobotu co nejvíce zmenšili.“



Vývoj teplot v průběhu tréninků.

Foto: Pirelli