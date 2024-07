V souboji s Verstappenem bych ani s odstupem neudělal nic jinak, tvrdí Lando Norris

Ačkoliv Lando Norris ve Velké ceně Rakouska dlouho živil naděje na vítězství, nakonec si ze Spielbergu neodvezl ani bod. Mohla za to kolize, kterou měl pilot McLarenu v 64. kole s Maxem Verstappenem ve chvíli, kdy bok po boku najížděli do zatáčky číslo 3.

Ke kontaktu došlo poté, co se Verstappen v brzdné zóně mírně vychýlil doleva, za což obdržel penalizaci v podobě 10 sekund. Norris sice vyvázl bez trestu, ale ne bez poškození monopostu, takže musel odstoupit ze závodu.

Bezprostředně po závodě se Norris nechal slyšet, že by se mu měl Verstappen omluvit. A i s odstoupem si britský závodník myslí, že v souboji s pilotem Red Bullu neudělal nic špatně.

„Všechno jsem si prošel a musím říct, že bych nic neudělal jinak,“ prohlásil Norris v pořadu Chrise Moylese na rozhlasové stanici X.

„Bojoval jsem, a to je to, co chceme. Chceme bojovat! Nechceme si stěžovat, nechceme, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo, a to jak ze strany Maxe, tak ze strany mé. Takový je ale někdy život,“ uvedl smířlivě britský závodník.

„Bojujeme, oba chceme vyhrát a budeme se snažit jít až na hranici svých možností. Zároveň se ale i tak těším. Čeká nás více soubojů a já se na ty chvíle těším,“ dodal Norris.