V souboji s Hamiltonem nemůžete dělat chyby, říká Rosberg na adresu Verstappena

„Max měl nejrychlejší vůz, což jsme viděli v Portugalsku v kvalifikaci,“ řekl Rosberg pro Sky Italia. „Max prostě udělal více chyb a to si nemůžete dovolit, pokud chcete být mistrem světa proti Lewisovi. Všechno musí být v pořádku, jinak nemáte šanci. Mohou to být drobné chyby, ale všechno se to sčítá.“

„V loňském roce měl Verstappen pouze auto, se kterým mohl občas vyhrát, letos je favoritem, což věci hodně mění. Tlak je desetkrát větší. Všechno se změnilo, protože teď mají dobré auto. Už nemůže dělat chyby.

„Max je nyní favoritem, takže pokaždé, když je Hamilton v šampionátu před ním, to znamená, že Max udělal něco špatně a je na něj vyvíjen tlak. Můžete také vidět, jak ho chce Hamilton mentálně tlačit do role favorita tím, že říká, že Verstappen má nejlepší auto. Funguje to i obráceně.“

Podle Rosberga je Verstappen pod tlakem, což je i důvod proč dělá chyby. Vše navíc násobí rivalita mezi vedením obou týmů.

„Je na něj vyvíjen velký tlak a víme, že Red Bull a Mercedes nejsou nejlepší přátelé. Začíná to u šéfů týmů. Toto a Helmut se nemohou vystát a zdá se, že u jezdců je to podobné. Užijeme si s tím spoustu zábavy.“

„Nepotřebuji Nica, abych si uvědomil, jak je Lewis dobrý,“ řekl Verstappen pro Sky. „Vím, že je velmi dobrý, kdyby nebyl, nevyhrál by tolik šampionátů.“