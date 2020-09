V Soči meziročně zpomalilo jen Ferrari a jeho zákaznici

Už při pohledu na výsledky to není žádné překvapení. Největšího zrychlení dosáhl v Soči meziročně Williams. Vloni ani jeden z jezdců nepostoupil do Q2, letos se tam dostal George Russell. Na druhém místě je z hlediska zrychlení Racing Point. Pérez byl vloni v kvalifikaci 12., letos je čtvrtý.

Zpomalilo jen Ferrari a jeho zákaznici. Grosjean to vloni dotáhl na deváté místo, letos nikdo z Haasu a Alfy Romeo nepostoupil do druhé části kvalifikace.

Charles Leclerc vloni získal pole position a to podobně jako letos Hamilton s velkým náskokem 4 desetin. Jeho týmový kolega stejně jako v případě Hamiltona skončil třetí. Letos se žádný z jezdců Ferrari nedostal do třetí části kvalifikace. Vettel sice boural, ale i tak by se tam zřejmě nedostal.

Meziroční změna v kvalifikaci v Rusku