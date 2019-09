12:29 | V Rusku budou závodit dva Schumacherové. Mick ve F2 a David (syn Ralfa Schumachera) nahradí ve F3 zraněného Peroniho.

10:26 | Podle Tota Wolffa má vztah mezi Vettelem a Leclercem potenciál pro rivalitu a eskalaci.

23. září | Robert Kubica by mohl zamířit do Haasu. Tým s ním už jedná. Kubica by pracoval na simulátoru.

23. září | Mělo Ferrari po zastávkách v boxech prohodit jezdce a vrátit vedení Leclercovi?