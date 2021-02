V simulacích to vypadá dobře, hlásí Binotto

Ferrari vloni zaznamenalo propad formy. Pohonná jednotka dodávala po zásahu FIA nižší výkon a také šasi na tom nebylo zrovna dobře. Ferrari věří, že letošní vůz SF21 bude lepší.

„Myslím, že vloni byla hlavním problémem rychlost na rovinkách,“ řekl Binotto na videu, kterým Ferrari prezentovalo tým. „Nešlo jen o výkon, ale o výkon a odpor.“

„Hodně jsme pracovali na pohonné jednotce, ale také na aerodynamice vozu, abychom snížili odpor vozu. Na základě našich aktuálních simulací, na základě toho, co vidíme z výstupního výkonu na dynamometru a odporu vozu v aerodynamického tunelu, si myslím, že jsme na rovinkách obnovili poměrně velkou část rychlosti. Očekávám, že rychlost nebude takovým problémem, jakým byl.“

Ferrari představí svůj vůz 10. března – dva dny před začátkem testů v Bahrajnu.

„Doufáme, že budeme konkurenceschopní, ale to budeme vědět, až budeme v Bahrajnu. Vždy to souvisí s tím, co dělají ostatní.“

„Věříme, že naše auto je určitě efektivnější ve srovnání s tím, které jsme měli v loňském roce, a když říkám efektivní, je to opět z aerodynamického hlediska i z hlediska pohonné jednotky.“