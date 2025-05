V Silverstonu skončily další testy pneumatik pro příští rok. Ve voze Mercedes jezdil Russell

Silverstone nemá zavlažovací systém, a tak se musely využít kropící vozy. Kvůli tomu byla zvolena i kratší verze okruhu s názvem „National“ o délce 2,63 km.

Kimi Antonelli včera odjel 103 kol, Russell dnes přidal dalších 80 km. Jeho nejrychlejší kolo mělo hodnotu 46:190. Celkem ujeli jezdci Mercedesu během dvou dnů 481 km.

„Především chci poděkovat Mercedesu a jejím jezdcům za spolupráci. Okamžitý návrat na trať po velké ceně na druhé straně Atlantiku je velkým závazkem a my si toho opravdu vážíme,“ řekl ředitel Pirelli Motorsport Mario Isola.

„Byl to velmi užitečný test, protože nám umožnil získat cenné poznatky o našich pneumatikách do mokra, které doplní ty, jež jsme získali v lednu na okruhu Paula Ricarda. U pneumatik do přechodných podmínek jsme mohli potvrdit, že vývoj na trati odpovídá našim očekáváním, zatímco výsledky s pneumatikami do mokra byly neprůkazné a bude je nyní třeba v následujících dnech důkladně analyzovat, abychom mohli pokračovat ve zdokonalování produktu pro příští sezónu.“

Další testy (tentokrát slicky) proběhnou po Velké ceně Španělska od 3. do 4. června. Na trati bude opět Mercedes, který doplní Racing Bulls. Další test pneumatik do mokra a přechodných podmínek proběhne 19. a 20. června ve Fioranu, z čehož je i patrné, že s vozem vyjede Ferrari.

Zdroj: Pirelli