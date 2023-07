V Silverstonu proběhne první test krytu kol, které mají omezit rozstřik vody. Zúčastní se ho Mercedes a McLaren

V Silverstonu se uskuteční testy krytů zadních kol. FIA si od nich slibuje omezení rozstřiku vody při dešti.

Pokud začne pršet, mají vozy formule 1 dva zásadní problémy, které mohou zabránit v další akci... Prvním je aquaplaning, kdy se vůz doslova sveze po vodě.

Druhým problémem je vodní tříšť, která může velmi výrazně snížit viditelnost. Není divu. Pneumatika do mokra dokáže za sekundu odvést okolo 80 litrů. A nejde jen o pneumatiky. Vodní sprej může generovat také difuzor.

F1 začala o tématu diskutovat po Velké ceně Belgie 2021, kde se kvůli silnému dešti odjelo jen pár kol za safety carem.

FIA začala pracovat na možnosti použití krytů kol (blatníku), které by vodní tříšť přinejmenším zmírnily.

„Provedli jsme řady CFD simulací, protože chceme mít jistotu, že vliv těchto zařízení na celkovou aerodynamiku bude relativně malý. Také simulujeme kapky deště a podobně, abychom věděli, jak se podílí na vytváření vodního spreje. Při simulacích je trochu problém určit relativní podíl toho, co pochází z difuzoru, a toho, co pochází z pneumatik,“ citoval na konci loňského roku technického ředitele FIA Nicolase Tombazise Autosport.

Ze světa jedniček a nul se nyní kryty kol dostanou na reálnou trať. Podle Motorsport.com proběhne v Silverstonu po Velké ceně Velké Británie test, kterého se zúčastní Mercedes a McLaren.

V průběhu testu bude hlavní rovinka mokrá a na vozech Mercedesu budou nainstalovány kryty zadních kol. McLaren je mít nebude, aby bylo možné provést srovnání. FIA bude mít okolo rovinky kamery, aby bylo možné test důkladně vyhodnotit.

Zatím není jasné, kdo se testu 13. července zúčastní, ale Mercedes naznačil, že by mohl do vozu W14 opět posadit Micka Schumachera.

Tombazis dříve uvedl, že kryty kol nasadí jezdci jen párkrát za rok. „Nechceme, aby to bylo tak, že pokaždé, když spadne kapka deště, tak musíte hned namontovat tyhle věci.“

Ještě před speciálním testem „z pověření FIA“ se na okruhu uskuteční testy pro Pirelli, kterých se zúčastní Red Bull, Haas a Williams. Pro Daniela Ricciarda to bude poprvé, co usedne do vozu RB19.