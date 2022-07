V silnějších autech by podle Rosberga Vettel se Schumacherem neměli tak přátelský vztah

Vettel má se Schumacherovými dobrý vztah. Blízké přátelství měl také se sedminásobným mistrem světa Michaelem Schumacherem a poté, co do F1 přišel jeho syn Mick, je Vettel často vidět v rozhovoru i s ním.

Jak Aston Martin, za který závodí Vettel, tak Schumacherův Haas, po většinu letošní sezóny závodí uprostřed nebo ve druhé polovině startovního pole.

Mezi oběma došlo letos také k jednomu kontaktu, když na městském okruhu v Miami Schumacher najel do Vettela.

V rozhovoru pro Eurosport Rosberg řekl, že kdyby oba bojovali o přední příčky, reakce na nehodu by nebyla tak mírná.

„Nemůže existovat přátelství, když bojujete jeden proti jednomu o každé vítězství a titul. Myslím, že to není možné,“ řekl Rosberg.

„V sázce je tolik, že to dlouhodobě nefunguje. Mick a Sebastian ale nesoupeří o první místa. Mick v Miami naboural do Sebastiana. Kdyby to bylo o první místo, byl by Vettel po závodě v úplně jiné náladě.

„Ale bylo to o pozice ve středu pole, takže to můžete přehlédnout. Je neuvěřitelně milé, že Sebastian tak podporuje svého kamaráda Micka.“

Schumacher v posledních dvou závodech prolomil smůlu ze začátku sezóny, ve Velké Británii poprvé bodoval a o týden později v Rakousku šestým místem ještě vylepšil svůj nejlepší výsledek ve F1.

„Mick má za sebou náročné týdny, takže jsme všichni rádi, že teď udělal velký průlom. Formule 1 se rychle vyvíjí. Musel snést hodně kritiky. Když ale teď otevřu noviny, nečtu na něj žádnou kritiku.

„Stačil jeden závod, osmé místo (ve Velké ceně Velké Británie, pozn. redakce), skvělý duel s (Maxem) Verstappenem ve Velké Británii a všechno je znovu zapomenuto.

„To je na našem sportu to nejbláznivější, ale hezké pro Micka. Psychologicky je to pro něj neuvěřitelně cenné, protože nyní nachází pozitivní mentalitu. To mu pomáhá pro nadcházející závody.“