V Saúdské Arábii startuje Dakar. Co čeká na Fernanda Alonsa?

Fernando Alonso svůj první Dakar absolvuje s továrním vozem Toyota Hilux jakožto jeden ze čtyř pilotů japonské stáje pro slavnou dálkovou soutěž. Další tři vozy Toyota budou na Dakaru pilotovat zkušení maratónci Nasser Al-Attiyah z Kataru, Nizozemec Bernhard ten Brinke a Giniel de Villiers z Jihoafrické republiky, který se v roce 2009 stal prvním Afričanem, který Dakar v kategorii automobilů vyhrál.

Alonsovým navigátorem bude v Saúdské Arábii zkušený Španěl Marc Coma, který Dakar vyhrál pětkrát v kategorii motocyklů. Alonso a Coma společně absolvovali několik testování a také přípravné závody v Maroku nebo v Saúdské Arábii, kde měla španělská dvojice možnost seznámit se s některými tamními terény.

Téměř osm tisíc kilometrů

Na španělského bývalého pilota formule 1 čeká při jeho dakarském debutu trasa dlouhá téměř 8000 kilometrů. Saúdští organizátoři vytyčili trasu z Džiddy do Qiddiyahu dlouho přesně 7855 km, z čehož měřené úseky měří 5096 km. Podle organizátorů by měly tři čtvrtiny trasy napříč dvanácti etapami procházet písečnými dunami, což je výrazná změna oproti předcházející éře jihoamerických Dakarů. Na území států latinské Ameriky se v dunách závodilo maximálně týden, tedy polovinu z délky soutěže. Výjimkou byl pouze poslední ročník na území Peru, který se jel v pozměněném formátu a na jihoamerické poměry nabídl nezvykle mnoho písku.

Již zítřejší první etapa odstartuje Dakar 2020 pěkně zostra. Z Džiddy se vydá dakarská karavana na trasu dlouhou 752 km s rychlostní zkouškou o délce 319 km. Dojezd etapy bude na sever od Džiddy v Al Wajh a na závodní posádky čeká kombinace rychlých cest, dunových polí a kamenitých povrchů.

Na sever se bude pokračovat i 6. ledna, kdy druhá etapa dovede Dakar do Neomu, který se v kontextu saúdských vzdálenostních měřítek nenachází daleko od hranic s Jordánskem. Etapa bude mít „jen“ 401 km, z toho měřených bude ale hned 367 km. Terény kolem Neomu budou velmi obtížné na navigaci a pro motorkáře a čtyřkolkáře to bude první část „supermaratónské“ etapy. Z Neomu poté odstartuje třetí etapa, která následně v Neomu opět skončí a závodníky přivede až na hranici s Jordánskem do míst horských kaňonů a také na nejvyšší bod celého saúdského Dakaru, jenž se nachází ve výšce 1400 metrů nad mořem.

Čtvrtá etapa nasměruje dakarskou karavanu na jih do Al Ula, kam vede z Neomu trasa dlouhá 676 km se 453 km dlouhou rychlostní zkouškou. „Dakaristé“ se dostanou do blízkosti Nabateanských chrámů a poperou se s obtížnou navigací. Z Al Ula poté odstartuje následující 563 km dlouhá (měřených 353 km) etapa do Ha’ilu, kterou ozdobí obrovské písečné duny.

Den poté odstartuje z Ha’ilu šestá etapa v délce 830 km s rychlostní zkouškou o délce 478 km, která Dakar zavede do Rijádu, hlavního města Saúdské Arábie. Tato etapa bude nabízet příležitosti k útoku pro piloty se zkušenostmi z nekonečných písků pouští Atacama či Sahara, protože v celé délce povede písečnými dunami. V Rijádu bude na piloty čekat volný den a prostor pro odpočinek a opravy závodní techniky.

Po odpočinku se Dakar vydá do druhé poloviny sedmou etapou, která nabídne nejdelší rychlostní zkoušku o délce 546 km. Celkově etapa měří 741 km. Na piloty bude čekat množství rychlých cest, které se vzájemně kříží a představují tak výzvu pro navigátory. Etapa finišuje ve Wadi Al-Dawasir, odkud druhý den odstartuje osmá etapa, která s rychlostní zkouškou dlouhou 474 km skončí opět tamtéž. Osmá etapa bude velmi rozmanitá a nabídne kaňony, horské terény, ale i dunová pole.

Skoro 900 km bude celkově měřit devátá etapa do Haradhu s rychlostní zkouškou o délce 415 km. Písky budou vystřídány tvrdými terény a štěrkem, takže všichni budou muset počítat s možností až několika defektů. V cílovém Haradhu na jihovýchodě Saúdské Arábie se posádky dostanou do blízkosti ropných polí. Desátá etapa den poté v Haradhu odstartuje a povede až do Shubaytahu a nabídne druhou nejdelší rychlostní zkoušku o délce 534 km. Posledních 30 km rychlostního speciálu nabídne mohutné duny, do kterých mohou navíc někteří dojet až za tmy. Etapa je navíc vyhlášena jako maratónská, což znamená, že posádky po dojezdu do bivaku nebudou mít k dispozici své týmy a mechaniky.

Jedenáctá etapa následně vrátí účastníky Dakaru zpět do Haradhu a síly se budou měřit během rychlostní zkoušky dlouhé 379 km. V cíli etapy se jezdci po dvou dnech opět shledají s ostatními členy týmů. Ještě před tím ale budou muset projet nejvyšší duny celého letošního ročníku a na dlouhé pouštní pouti se závodníci dostanou do míst, kudy kdysi putovali první hledači „černého zlata“ v oblasti.

Den poté, 17. ledna, odstartuje poslední dvanáctá etapa Dakaru 2020 z Haradhu do Qiddiyahu dlouhá 447 km (měřených 374 km). Na závěr celé soutěže nepůjde o nic jednoduchého, ba právě naopak. Na navigátory bude čekat jedna z nejtěžších zkoušek celého ročníku. V cíli etapy poznáme vítěze Dakaru v jednotlivých kategoriích automobilů, kamionů, motocyklů, SxS a čtyřkolek.

Dakarská čísla a zajímavosti

Dakar je již od časů Karla Lopraise velmi populární i u nás v České republice a letos se ho zúčastní celkem 31 Čechů v závodních posádkách. Díky tomu má Česko ze všech zemí na saúdskoarabském Dakaru čtvrté nejvyšší zastoupení. Bohužel ještě před ostrým startem závodu vypadl z dakarských bojů Martin Kolomý, který si z nehody během shakedownu odnesl poraněné obratle.

Do první etapy v neděli 5. ledna odstartuje celkem 345 závodních strojů z 51 zemí světa ze šesti kontinentů. Ke startu je přihlášeno celkem 561 jezdců a navigátorů, díky čemuž letos na Dakaru startuje o osmadvacet závodníků více než loni v Peru.

Slavností zahájení Dakaru 2020 v Džiddě živě:

Nejvíce účastníků (172) startuje v kategorii automobilů. Vysoké číslo je pochopitelně způsobeno tím, že automobily mají dvojčlenné posádky. Nejvíce různých národností je poté zastoupeno v kategorii motocyklů, kde startují závodníci ze 37 zemí.

Sestřihy z dakarských etap budete moci denně sledovat na ČT Sport i na Eurosportu, téměř nepřetržité zpravodajství poté poskytuje web auto.cz. Velké množství informací také pochopitelně poskytují jednotlivé týmy na svých sociálních sítích.

