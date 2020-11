V Saúdské Arábii nechtějí další nudný městský závod. Předjíždění je prioritou

Předposledním závodem sezóny 2021 má být závod v Saúdské Arábii. Pojede se ve městě Džidda, respektive severně od města poblíž Rudého moře. Oblast vidíte na mapě níže.

Přesná podoba okruhu zatím není známá. Místní sami ji znají na 80 %. Aktuálně se pracuje na simulátorech, aby byl okruh co nejlepší.

„Naším cílem je, aby se z něj stal vzrušující a napínavý závod,“ řekl Princ Khalid Bin Sultan Al Faisa pro Motorsport.com. „Nechceme, aby to byl jeden z těch nudných závodů, ve kterém nebude předjíždění.“

„Hostujeme F1, protože chceme přinést vzrušení. A co vám mohu říci, je, že děláme maximum, abychom z toho udělali vzrušující závod.“

„Není to jen o scenérii nebo prostředí nebo o sportovních událostech, které plánujeme dělat. Pro nás je to o závodění. Musí to být vzrušující a rychlé.“

„Naším cílem je, aby byl vzrušující a se spoustou předjíždění. Mám rád závod v Monaku. Je to krásná událost, ale co se týče závodění, nedochází k předjíždění. Není to tak vzrušující. Chceme vytvořit městský závod, ve kterém to vypadá hezky, kde je pěkná akce i prostředí, ale zároveň je to vzrušující závod. Nechceme, aby to byl jen další závod. Chceme udělat něco zvláštního.“

„Chceme, aby to byl jiný závod, chceme, aby to byl nejlepší závod. Takže v úzké spolupráci s formulí 1 a Tilkem vám mohu slíbit, že vynikne.“