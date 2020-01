V Saúdské Arábii by se mohlo jet už příští rok

Saúdská Arábie už hostila závody formule E a nyní tam jde do finále Dakar. V budoucnu by mohl v zemi vyrůst nový okruh formule 1. První závod chtějí místní uspořádat už v příštím roce. Do té doby se okruh možná stihne rozestavět, ale určitě se nestihne dokončit. Kromě samotné tratě chybí i veškerá infrastruktura.

Podle Dailymail by se už v příštím roce mohl jet v Saúdské Arábii „jednorázový“ městský závod a to ve městě Džidda na břehu Rudého moře. Poté by se od roku 2022 přesunula F1 na nový okruh.

Vytvořit městskou trať pro jeden jediný závod není zrovna efektivní a levné, ale peníze v Saúdské Arábii nejsou problém. Formuli 1 nabízí 50 milionů dolarů. Sponzorem by byla státní ropná společnost Aramco, která nedávno vstoupila na burzu.

Pokud by se informace potvrdily, mohl by mít kalendář v roce 2021 až 24 závodů (pokud některý neodpadne). Kromě zmíněné Saúdské Arábie je možná ještě premiéra Miami, kde je ale situace dlouhodobě komplikovaná.

Foto: Ammar shaker, Wikipedia, C0