V rychlých zatáčkách jsem se oproti soupeřům cítil jako v jiné kategorii, říká Hamilton

Sedminásobný mistr světa dojel devátý a oproti startu si o jednu pozici pohoršil. V rychlých sekcích okruhu Corniche podle něj jeho mercedes W15 na Red Bull, Ferrari a McLaren nestačil.

„Auto je relativně dobré v pomalých rychlostech, a ne tak špatné ve středně rychlých zatáčkách. V rychlých zatáčkách jsme ale na míle daleko,“ řekl Hamilton pro Sky.

„Když jsem v rychlých zatáčkách jel s ostatními, bylo to, jako bych byl v úplně jiné kategorii. Samozřejmě je to frustrující, když jste tři roky za sebou na téměř stejné pozici. Je to těžké. Vím, že všichni v továrně tvrdě pracují, musíme ale rozhodně udělat velké změny.“

Mercedes se u Hamiltona rozhodl pro odlišnou strategii, když nevyužil safety caru v úvodu závodu k zastávce v boxech jako většina startovního pole. Hamilton tak jel krátce i na třetím místě, než se začal propadat a v závěru závodu nasadil nejměkčí sadu pneumatik.

„Myslím, že stálo za to zkusit něco jiného. Rozdělili jsme auta a zkusili různé strategie. To je vždy cílem, udělat něco jiného, zvláště když jsme v pozici, ve které jsme. Tvrdě jsem bojoval, abych vydržel na trati a doufal jsem ve výjezd safety caru, ale měli jsme smůlu, že nevyjel.“

Russell šestý

O jednu pozici oproti startu si naopak polepšil George Russell. Brit se v závěru pokusil dostat i před pátého Fernanda Alonsa, recept na pilota Astonu Martin ale nenašel.

„Strávil jsem téměř 40 kol v rozestupu 1,5 sekundy na Fernanda Alonsa, ale nemohl jsem se před něj dostat. Na rovinkách mi auto klouzalo, nedokázal jsem se mu přiblížit a vyvinout na něj tlak,“ řekl v cíli šestý Russell.

„Celkově musíme najít výkonnost. V autě vidíme potenciál a rychlost, ale neukázali jsme to, když to bylo potřeba. Jak jsme viděli, pořadí za Red Bullem je velmi vyrovnané, takže se musíme dostat na vrchol. Je tu hodně práce, ale věřím v tento tým.“