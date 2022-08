V Rusku se už žádné závody F1 konat nebudou, říká Domenicali

12:51 | Hyundai ve formuli 1? AMuS píše, že vstup (jako dodavatel PJ) zvažuje jedna korejská automobilka. Do Hyundai Motorsport má navíc podle spekulací mířit Eric Boullier. Moc tomu ale nevěříme...

10:07 | Liam Lawson bude ve Spa jezdit v prvním tréninku ve voze Scuderie AlphaTauri.

22. srpna | Haas nasadí Giovinazziho do prvních tréninků v Monze a USA. Do limitu dvou tréninků pro mladé jezdce se to samozřejmě nezapočítá.