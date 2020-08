V Rusku chtějí mít letos při závodě formule 1 30 tisíc diváků

Kvůli přísným opatřením spojeným s pandemií koronaviru se zatím všech šest letošních závodů F1 odjelo před prázdnými tribunami.

Omezený je také počet osob, které mají přístup na okruh během víkendu velké ceny, restrikce se týkají také novinářů a fotografů.

V Rusku v současné době neplatí tak přísná bezpečnostní opatření jako v Rakousku, Maďarsku, Velké Británii a Maďarsku, kam zatím F1 v letošní sezóně zavítala.

Organizátoři závodu v Soči proto doufají, že na jejich podnik budou moci jako první v letošní sezóně také diváci. Před závodem v Rusku na konci září ještě formuli 1 čekají podniky v belgickém Spa-Francorchamps a italské Monze a Mugellu.

Výkonný ředitel promotéra Velké ceny Ruska, společnosti Rosgonki, Alexej Titov pro Motorsport.com řekl, že organizátoři by rádi z poloviny naplnili kapacity tribun kolem okruhu v olympijském parku v Soči.

„Po dobu tří měsíců jsme se vůbec nezabývali prodejem vstupenek. Nyní pomalu pokračuje, bereme v úvahu oznámení vlády, že závod proběhne,“ řekl Titov.

„Je možná předčasné mluvit o současném počtu prodaných vstupenek. Obrázek o obecných omezeních způsobených koronavirem je ale nyní jasnější. V tuto chvíli jednáme o 50 procentech celkové kapacity olympijského parku. To znamená, že maximální počet diváků nepřesáhne 32 tisíc.“

I tak by v Rusku ale platila přísná opatření a fanoušci by neměli šanci dostat se do kontaktu s jezdci například při autogramiádě.

„Velká cena rozhodně bude neobvyklá. Budeme mít diváky, ale nebude například procházka boxy. Protokol FIA ohledně koronaviru bude platit i zde. Nebudou žádné autogramiády,“ říká Titov.

„Z tohoto pohledu se závod v Rusku nebude lišit od ostatních závodů. Jediný rozdíl bude v tom, že fanoušci budou moci přijít na tribunu a fandit svým oblíbeným jezdcům. V blízké budoucnosti určitě oznámíme, jak nahradíme tuto část zábavního programu. Máme pár nápadů a nyní jen dolaďujeme detaily s formulí 1.“