V rozhodnutí opustit AlphaTauri musely jít emoce stranou, říká Gasly

Při rozhodování odejít z týmu AlphaTauri a přestoupil do Alpinu pro letošní sezónu formule 1 se musel Pierre Gasly podle svých slov oprostit emocí.

Gasly podepsal pro letošní rok F1 smlouvu s Alpinem poté, co se u francouzské stáje uvolnilo místo po odchodu Fernanda Alonsa do Astonu Martin. Jeho sedačku neobsadil ani Oscar Piastri poté, co Alpine prohrál spor s McLarenem o práva na australského pilota.

Gasly se tak ve F1 poprvé stěhuje mimo tým spadající pod křídla Red Bullu. Francouz dosud ve F1 působil jen v AlphaTauri a jeho předchůdci Toro Rosso, v roce 2019 absolvoval 12 závodů i za hlavní tým Red Bull, ze kterého byl ale pro neuspokojivé výkony přeřazen zpět do juniorského týmu.

Francouz pro AlphaTauri dosáhl ve Velké ceně Itálie 2020 na druhé vítězství týmu v historii. Gasly již dříve ocenil klid a pohodlí, které si užívá v malém týmu z Faenzy.

„Když se podíváte na kariéru, musíte být docela pragmatičtí,“ řekl Gasly pro Motorsport.com.

„Vím, kam chci jít, vím, čeho chci ve formuli 1 dosáhnout. Musíte dát emoce stranou a podívat se na to velmi pragmaticky. Jaké jsou pro mě nejlepší šance, abych dosáhl svého cíle? Proto mě poháněl hlavně výkon a abych byl na místě a v autě, které by mi umožnilo podávat ještě lepší výkony.“

Gasly si monopost Alpine poprvé vyzkoušel už po posledním závodě v Abú Dhabí při testech na okruhu Yas Marina a nechal se slyšet, že okamžitě věděl, proč jeho nový tým v Poháru konstruktérů obsadil čtvrté místo.

AlphaTauri naopak zažilo těžkou sezónu a skončilo celkově až deváté, Gasly bodoval jen v šesti závodech, nejlépe pátým místem v Ázerbájdžánu.

„Neřekl bych, že to ovlivnilo rozhodnutí. Už jsem mluvil s celým týmem, všemi inženýry a mechaniky. Pro mě byli celou mou rodinou po celou dobu mého působení ve formuli 1. S těmito kluky jsem strávil pět let, 90 % mého času ve formuli 1.

„Bude to samozřejmě velká změna, také pro ně, když přivítají nového jezdce poté, co mě posledních pět let viděli, jak se koncem února vracím, testujeme v Barceloně a v Abú Dhabí jsem odešel.“