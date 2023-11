V roce 2024 musíme lépe využívat našich příležitostí, vyzývá Vasseur

I když Ferrari v letošní sezoně nepotvrdilo formu, o které se před jejím začátkem mluvilo, stále mělo dost rychlosti na to, aby v Poháru konstruktérů skončilo alespoň na druhém místě.

To se však z různých důvodů nepodařilo a italská stáj skončila v pořadí týmů třetí, tři body za Mercedesem.

Při hodnocení celé sezony je zřejmé, že se Ferrari dopustilo i řady nevynucených chyb, kdy nedokázalo využít potenciál svého vozu. Zmínit můžeme jak technické problémy, tak jezdecké chyby, ale i smůlu, která potkala Sainze v Las Vegas, kde si poškodil vůz o uvolněné víko od kanálu.

Podle šéfa stáje z Maranella Frédérica Vasseura se musí tým v příštím roce takovým problémům vyvarovat.

„Určitě jsme odevzdali více bodů než naši konkurenti, a to znamená, že je to další věc, na které musíme pro příští rok zapracovat, abychom byli efektivnější,“ uvedl Vasseur, kterého cituje Autosport.

Francouz dokonce přiznal, že si v duchu několikrát přepočítával, jak na tom Ferrari mohlo být, nebýt všech potíží. Navenek to však ventilovat nechce.

„Nechám si to pro sebe, protože nerad závodím se slovem kdyby. Každý může závodit s ,kdyby‘ a odvést lepší práci. Slovo kdyby jsme proto v naší továrně úplně zakázali. Není to o hledání výmluv, protože to jsou naše chyby. Naopak je to oblast, ve které se musíme zlepšit, protože jde o spoustu bodů,“ dodal Vasseur.