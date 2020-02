V roce 2021 budeme na startovním roštu, ujišťuje Wolff. Jednání s Hamiltonem začnou brzy

Mercedes včera večer nepřímo potvrdil, že zůstává ve F1. Podepsal totiž víceletou sponzorskou smlouvu s AMD.

„Mercedes bude v roce 2021 určitě závodit,“ řekl Toto Wolff v rozhovoru pro Auto Motor und Sport. „Chceme pokračovat. Formule 1 má pro nás smysl.“

Týmy a Liberty nyní jednají o nové Concordské dohodě, která rozdělí příjmy z komerčních práv od roku 2021. „Obecné podmínky musí být správné. Chceme mít Concordskou dohodu, se kterou můžeme existovat. Musí to být vyvážená smlouva pro nás i pro menší týmy. Cílem musí být, aby z toho měly všechny týmy prospěch.“

Na konci roku končí smlouva Wolffovi, který je současně akcionářem a také Hamiltonovi.

„Má role mě baví. Kdo může říct, že má společný podnik s Mercedesem? Společnost mi dala dostatečnou volnost, abych mohl vést tým způsobem, který považuji za nejlepší.“

„Jako tým rosteme. Za posledních sedm let jsme se téměř ztrojnásobili. Stala se z toho opravdová společnost a práce se stala skutečným úkolem v oblasti řízení.“

Wolff popřel, že by se už dohodl s Hamiltonem. Předpokládá se však, že zůstane u Mercedesu a to zejména v kontextu toho, že Verstappen a Leclerc už podepsali u svých stávajících týmů víceleté kontrakty.

„Naposledy jsme se setkali na vánočním večírku. Mluvili jsme trochu o budoucnosti. Poté jsme se bavili jen přes WhatsApp.“

Podle Wolffa spolu tráví 10 měsíců, takže je dobré si dát v prosinci a v lednu přestávku. „V únoru se zase posadíme a promluvíme si.“

„Jezdec Lewisovy úrovně má vždy možnosti. Totéž platí pro nás. Dokud stavíme rychlá auta, budeme vždy v situaci, kdy si můžeme jezdce vybírat.“

Úzké osobní pouto mezi Wolffem a Hamiltonem jednání neusnadňuje. „V tomto zvláštním případě máme různé zájmy a to například, pokud jde o finanční stránku.“

„Bez ohledu na to, jak těžké to bylo, nakonec jsme si vždy podali ruce. Lewis chce řídit nejrychlejší auto a my chceme nejlepšího jezdce.“

Foto: Getty Images / Charles Coates