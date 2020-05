V roce 2010 jsem měl šanci závodit za McLaren, přiznal Massa

V roce 2008 Massa v dramatickém finále sezóny na domácí trati v Brazílii o jeden bod prohrál souboj o titul s Lewisem Hamiltonem. Následující ročník 2009 pro něj předčasně skončil v kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska, kde jej do helmy zasáhla pružina, které odlétla z vozu Brawn GP Rubense Barrichella a způsobila Massovi zlomeninu lebky.

Z vážných zranění se Massa dokázal zotavit a další rok se do F1 vrátil. Od roku 2014 závodil čtyři sezóny za Williams, než po sezóně 2017 z F1 odešel.

Jeho kariéra však mohla být úplně jiná, jelikož v roce 2009 se v Monaku sešel s tehdejším šéfem McLarenu Martinem Whitmarshem.

„McLaren je skvělý tým, zejména v mé době byl. Teď se opět vrací do lepší pozice,“ řekl Massa pro Sky F1.

„McLaren byl vždy týmem, který byl v Brazílii velmi oblíbený. Vzpomeňte si, jak se tu dařilo (Ayrtonu) Sennovi. Určitě bych pro McLaren závodil. Nikdy jsem vlastně neřekl, že během sezóny 2009 jsem měl v Monaku schůzku s Martinem Whitmarshem,“ prozradil Brazilec, který po F1 odešel do elektrické formule E.

„Měl zájem dostat mě do McLarenu, ale s Ferrari se mi dařilo a neposunulo se to (jednání s McLarenem) vpřed. Rozhodně by ale bylo hezké pro ně závodit. V té době jsem ale s Ferrari prožíval opravdu dobré časy.“

Massa během 269 startů ve formuli 1 získal 11 vítězství, 41 umístění na stupních vítězů a během patnácti let ve F1 šestnáctkrát vyhrál kvalifikaci.

Foto: Getty Images / Mark Thompson