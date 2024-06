V Red Bullu nejsou žádné neshody, říká Verstappen v souvislosti se ztrátou naprosté dominance

Red Bull sice v posledních závodech přišel o svoji suverenitu, kterou měl od začátku předchozí sezony, ale přesto v něm kvůli tomu nepanují žádné zásadní neshody – alespoň to tvrdí Max Verstappen.

„Není tu žádné napětí. Vždycky chceme jet dobře a také víme, že se o totéž snaží i ostatní,“ uvedl Verstappen, kterého cituje web Crash.net.

„Musíme se jen ujistit, že budeme mít dobrý víkend, jako ostatně chceme vždycky. Řekněme však, že to nepůjde podle plánu, nebudeme to přehánět. Prostě budeme dál pracovat a snažit se být lepší,“ popsal pilot Red Bullu, který navzdory několika porážkám vede s velkým náskokem šampionát před Charlesem Leclercem.

Rivalové Red Bullu ve dnech před Velkou cenou Španělska často mluvili o tom, že v Barceloně rakouský tým zabere a vrátí se do formy ze začátku roku.

Samotný Verstappen má ale trochu jiný názor.

„Nemyslím si, že to bude jako na začátku sezony (kdy měl Red Bull velký náskok, pozn. red.). Vím ale, že za normálních okolností je to trať, která by našemu autu měla vyhovovat o něco víc. Samozřejmě se na to těšíme,“ dodal Nizozemec.