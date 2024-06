V Red Bullu je teď toxické prostředí, říká Zak Brown

Red Bull zažil na začátku sezóny otřesy, které byly způsobeny stížností zaměstnankyně na nevhodné chování šéfa týmu Christiana Hornera a bojem o moc mezi různými frakcemi. Adrian Newey odchází a spekulovalo se také o odchodu Maxe Verstappena, i když ten to popíral a popírá...

„V Red Bullu je teď dost toxické prostředí,“ řekl šéf McLarenu Zak Brown v podcastu Hot Pursuit agentury Bloomberg.

„A to ještě není všechno. Neweyho odchod je důležitý, protože si myslím, že spousta lidí v Red Bullu začala pracovat s ním.“

„Už jsem se zmínil, že kolovaly životopisy. To se stává pořád, ale vidíte vyšší míru nepohodlí. Také si myslím, že v budoucnu to bude složitější se sponzory, protože budou pečlivě zkoumat, s čím jsou spojováni. Je to těžká situace.“

„Je tu také drama okolo Verstappena. Zůstává, nebo odchází? Max má smlouvu, jenže jeho otec je dost prostořeký. Red Bull je skvělý závodní tým, ale destabilizovaný. Je to vidět i na odchodu Neweyho. Nikdy je však nemůžete odepisovat.“

„Jak jsem řekl, je to neuvěřitelný tým, jen podle mě už není tak silný, jako býval. Když se podívám na to, kdo má nyní nejlepší vyhlídky, jsou to Ferrari a McLaren. Věci se ale mohou rychle změnit, takže musíme zůstat oběma nohama na zemi.“