V rámci středu pole bylo naše tempo velmi dobré, hodnotil GP Japonska Hülkenberg

Oproti předsezonním očekáváním, zatím patří Haas ve středu startovního pole k těm rychlejším týmům.

Potvrdila to i uplynulá Velká cena Japonska, ve které Nico Hülkenberg dojel jedenáctý, když na poslední bodovanou příčku v držení Júkiho Cunody ztratil asi pěti sekund.

Němci přitom vůbec nevyšel opakovaný start závodu, který následoval po kolizi Alexandera Albona a Daniela Ricciarda.

„Nemyslím si, že jsme dnes mohli skončit lépe než desátí. Cunoda byl 50 sekund za Hamiltonem, takové tempo jsme neměli, Měl jsem jeden dobrý start a jeden opravdu špatný start, po kterém se auto dostalo do anti-stall režimu (systému zabraňující zhasnutí motoru, pozn. red.), takže se musíme podívat, co se stalo a proč se to stalo,“ prohlásil po závodu v Suzuce Hülkenberg.

„Potom se vše uklidnilo. Myslím, že naše rychlost byla v rámci středu pole velmi dobrá. Naše závodní tempo beru jako pozitivum, bylo lepší, než jsem před závodem očekával, takže je to úleva a příslib pro Čínu i pro další vývoj sezony,“ uzavřel Němec.

Hülkenbergův kolega Kevin Magnussen dojel tentokrát v Suzuce na třinácté pozici.

„V jednu chvíli jsem jezdil v první desítce, ale nevěděl jsem, jak jsou na tom ostatní, takže jsem nevěděl, zda je reálné uvažovat o jejím udržení. Každopádně jsem se o to snažil. V závodech jsme ale opět v mixu, což je povzbudivé a dává nám to určitou naději pro nadcházející závody a případný útok na body,“ uvedl dánský pilot.