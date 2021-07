V Rakousku Williams bojoval s Alpine. Alonso ale britský tým nepovažuje za hrozbu

Ve velkých cenách Štýrska a Rakouska na Red Bull Ringu zažil Williams dosud nejlepší letošní závody. V obou závodech bojoval Russell o první body pro tým.

V prvním závodě jezdil Russell osmý za sedmým Alonsem, než se na jeho voze objevil problém s pohonnou jednotkou a Brit musel ze závodu odstoupit.

O týden později na stejné trati Alonso v závěru závodu vyhrál souboj s Russellem o desáté místo a jeden bod, ačkoliv pilot Williamsu mu dokázal dlouho vzdorovat.

Alonso si přesto nemyslí, že Williams bude soupeřit s Alpinem v následujících závodech. Podle dvojnásobného mistra světa Williamsu zkrátka Red Bull Ring sedí.

„Ne, nemyslím si,“ řekl Alonso na to, zda se podle něj snížila ztráta Williamsu.

„Myslím, že udělali krok vpřed, ale v Rakousku jsme to viděli i vloni, kdy startovali jedenáctí, takže se zdá, že je to okruh, na kterém se jim daří. Musíme počkat několik závodů, abychom viděli, zda jsou rychlí, či nikoliv. Minulý víkend nám tady ale byli blíže, ve druhém závodě jsme měli trochu větší náskok.

„Jsem spokojen se zlepšením v průběhu těchto dvou týdnů. Je na nás, abychom v tom pokračovali i na Silverstonu. Pokud se nám podaří zopakovat takovou výkonnost, dostane nás to do nejlepší sedmičky nebo osmičky, a to je rozhodně krok vpřed.“

Desátým místem v Rakousku tak Alonso bodoval ve čtvrtém závodě za sebou. Dosud nejlépe letos skončil šestý v ázerbájdžánském Baku.

Pro zbytek sezóny však Alonso sobě ani týmu Alpine nechce dávat žádné cíle. Soustředí se na přípravy na nová pravidla v sezóně 2022.

„Druhá část roku je z pohledu výkonu čekáním na rok 2022. Spousta týmů přesune svou pozornost na vůz pro rok 2022, takže co vidíme každý víkend, se v dalším závodě příliš nezmění. Nemáme jasné cíle z pohledu šampionátu nebo Poháru konstruktérů. Zdá se, že jsme se usadili. Budeme bojovat s AlphaTauri a Astonem Martin o páté místo,“ předpovídá Alonso.

„Bude to ale více o budování struktury týmu, vyladění zastávek v boxech, strategii, práci s pneumatikami a dalších věcech, abychom byli na rok 2022 co nejlépe připraveni.“