V Rakousku nám nevyšlo vůbec nic. Bylo to hrozné, říká Verstappen

Ještě před posledním kolem zastávek v boxech během letošní Velké ceny Rakouska se zdálo, že si Max Verstappen jede pro další jasné vítězství – podpořené navíc výhrou ve sprintu i kvalifikaci.

Následovala však pomalá, více než 6sekundová, zastávka v boxech, po které navíc neměl Verstappen vůči druhému Landovi Norrisovi dostatečné tempo. Došlo tak k nevyhnutelnému souboji mezi Nizozemcem a Britem, který skončil vzájemnou kolizí.

Větší škody nakonec utrpěl Norris, jenž musel ze závodu odstoupit, zatímco Verstappen navzdory penalizaci za způsobení kolize, získal body za páté místo a opět navýšil náskok v šampionátu.

Pilot Red Bullu nicméně po dojezdu prohlásil, že jeho týmu v závodě prakticky nic nevyšlo.

„První stint byl celkem dobrý, ale v závěru jsem chytil poměrně velký provoz, který jsme měli vyřešit lepším načasováním pit stopu, protože jsem jen ztratil čas na kolo,“ uvedl Verstappen, kterého cituje Autosport.

„Udělali jsme spoustu věcí špatně. Začalo to strategií a měli jsme katastrofální zastávky v boxech. Už první byl špatný, druhý byl ještě větší katastrofa. Ztratili jsme při nich celkově šest sekund...Proto si také myslím, že jsme se do této pozice (která si vynutila souboj s Norrisem, pozn. red.) dostali sami. Co jsme mohli, to jsme udělali špatně. Byl to hrozný den,“ lamentoval trojnásobný mistr světa, jenž nebyl spokojen ani s tím, jak se choval jeho vůz v závěru velké ceny.

„Nevím proč, ale auto začalo být v průběhu závodu horší a horší, takže to je také něco, co musíme prozkoumat,“ dodal.