V Rakousku jsme měli špatné nastavení i balíček, přiznává Verstappen

„Myslím, že to nesouviselo jen s pneumatikami,“ řekl Verstappen. „Šlo také o způsob, jakým jsme nastavili vůz – ne čistě z hlediska nastavení, ale také balíčku vozu. Myslím, že v Rakousku nebyl správný.“

„Doufám, že s věcmi, které jsme se naučili, budeme obecně konkurenceschopnější.“

V Rakousku se jel víkend se sprintem, takže před kvalifikací a režimem parc fermé měly týmy k dispozici jen jeden trénink.

„Není to ideální,“ přiznal Verstappen. „Ten víkend je dost hektický. Ke konci víkendu jsme zjistili, že to není to, co jsme od auta očekávali. Myslím, že jsme rozhodně byli pod tím, co jsme očekávali. Vždy je těžké s nimi bojovat. Pokud máme dobrý den, máme ve svých rukou dobrou bitvu a my jsme neměli dobrý den. Musíme se vrátit alespoň do normálu. Ale myslím si, že se chceme vždy zlepšovat, což doufáme, že tento víkend ukážeme.“

„Zatím se nikdy nestalo, že bychom měli nějaký dominantní víkend. Obecně jsem měl pocit, že na začátku roku jsme byli my těmi, kdo pronásledoval a snažil se porazit Ferrari. Pak samozřejmě měli několik odstoupení, kterých jsme využili, nebo tam byla strategická rozhodnutí. Celkově mám pocit, že je to pořád trochu o pronásledování. A pak je tu hmotnost vozu. Máme stále nadváhu, což nás stojí čas na kolo.“