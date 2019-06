V Rakousku bude těžké Ferrari porazit, říká Hamilton

„Byl to čistý den bez větších problémů,“ řekl Hamilton po pátku. „Párkrát jsem si poškodil křídlo, ale myslím si, že na obrubnících se to stalo spoustě lidí. Nevím, zda jsme tady rychlejší než vloni, ale je to neuvěřitelné.“

„Ferrari a red bully vypadají velmi rychle, zejména Ferrari, takže bude zajímavé sledovat, jak to zítra vyjde, protože nikdy nevíte, co dělají.“

„Myslím, že je to těsné, což je dobré,“ pokračuje Hamilton, kterému se prý líbí, když je to těsné.

Na otázku, zda považuje Ferrari za favorita, odpověděl: „Myslím, že dnes nám ukázali, že jsou buď na naši úrovni, nebo trochu před námi.“

„Je to jeden z těch okruhů, kde je to velmi těsné. Když přijedete například do Brands Hatch, rozdíl je jen několik desetin.“

„Ferrari je po celý rok velmi rychlé na rovinkách a nevypadá to, že by jim to vadilo v zatáčkách. Bude to zajímavé.“

„V závodě obvykle nejsou tak silní, ale myslím, že dnes byli rychlejší než my. “

Foto: Getty Images / Bryn Lennon