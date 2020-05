V Racing Pointu nemají o Vettela zájem

„Je to bláznivé,“ řekl Otmar Szafnauer pro Radio-Canada Sports. „Už začalo podepisování smluv pro rok 2021 a to jsme v roce 2020 neodjeli jediný závod. Jsem trochu překvapený, že Sebastian neprodloužil. Je to skvělý jezdec a dobrý přítel. Znám ho dlouho. Ve F1 toho dosáhl spoustu a dokonce vyhrál velmi mladý, když byl v Toro Rosso, což je neuvěřitelné. Zaslouží si zůstat.“

„Na trhu jsou jezdci, kteří vyhráli závody a dokonce mistři světa. Je to zajímavé, ale dáváme přednost tomu, abychom získali to nejlepší z těch, které máme. A pokud jim dáme to nejlepší, mohou také vyhrát závody a možná se stát mistry světa.“

Podle Szafnauera je tým se současnými jezdci spokojený a navíc mají smlouvy. V případě Péreze to není překvapení, ale u Strolla to lze považovat za potvrzení, že zůstane i příští rok (což se samozřejmě očekávalo).

Týmy si zatím mohly vyzkoušet své vozy jen v testech v Barceloně. U Racing Pointu jsou spokojení.

„Pokud jste v Barceloně rychlý, jste rychlý téměř všude. Když dáte Lanceovi dobré auto, zvýšíte jeho dovednosti a je ještě lepší. Zdá se, že jsme v zimě navrhli dobré auto a myslím, že bude snazší letos v kvalifikaci zazářit.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson