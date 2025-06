V Q3 se mu něco přepne v hlavě, říká Montoya o Norrisovi. Rozhodnou o titulu kvalifikace?

V letošním souboji o titul hrají důležitou roli soboty. Kdo odstartuje výše má obvykle výhodu. Příliš mnoho přímých soubojů mezi jezdci McLarenu jsme na trati neviděli – závěr v Kanadě byla výjimka potvrzující pravidlo. A víme, jak to dopadlo.

Vloni vyhrál interní kvalifikační souboje Lando Norris, který Piastriho porazil v poměru 20:4. Větší rozdíl jsme viděli jen u Sauberu a Red Bullu. O rok dříve to bylo těsnější – 15:7 ve prospěch Norrise.

Letos ale nejde o nic menšího než o titul mistra světa. Piastri zatím vede v poměru 6:4.

„V posledních týdnech se zdá, že má situaci lépe pod kontrolou a že je dokonce o něco lepší než Oscar Piastri, ale když se dostane do Q3, tak z toho prostě není dobré kolo,“ řekl Juan Pablo Montoya, kterého cituje PlanetF1.

„Je těžké se na to dívat, protože má větší rychlost než Oscar. Ale Oscar je vždy ten, kdo kdo to poskládá dohromady.“

„Lando je prostě příliš emotivní. Mám ho opravdu rád, takže s ním opravdu soucítím, co se týče jeho emocí.“

„Celý víkend je klidný a všechno dělá dobře, ale pak se dostaneme do Q3 a zdá se, že se mu něco přepne v hlavě. Říká si, že to teď už nemůže pokazit... ale když myslíte na to, že to nemáte pokazit, tak to stejně často pokazíte.“

Montoya okomentoval i kolizi. Podle něj byl Norris příliš netrpělivý. Do závodu startoval ze sedmého místa ale po solidním závodě se dostal až za Piastriho.

„Měl šanci předjet Oscara, ale prostě ji nevyužil. Musíte Oscara donutit udělat chybu, místo abyste ji udělali vy sami.“

Statistiky

Kvalifikační výsledky

Jezdec AUS CHN JPN BHR SAU MIA EMI MCO ESP CAN Průměr Oscar Piastri 2 1 3 1 2 4 1 3 1 3 2,1 Lando Norris 1 3 2 6 10 2 4 1 2 7 3,8 Max Verstappen 3 4 1 7 1 1 2 5 3 2 2,9

Výsledky kvalifikací – pole positions, první řada, první dvě řady

Jezdec PP První řada První dvě řady Oscar Piastri 4 6 10 Lando Norris 2 5 7 Max Verstappen 3 5 8

Ztráta na ideální kolo (součet nejrychlejších sektorů jezdce)