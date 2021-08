V Q3 jsem už neměl co ztratit, říká druhý Russell

V deštivé kvalifikaci ve Spa-Francorchamps se Russell dostal až mezi deset nejrychlejších. Na trať nejprve vyjel na pneumatikách do mokra, které ale rychle vyměnil za pneumatiky do přechodných podmínek.

Posledním pokusem se přitom Russell dostal do čela, když na něj o 13 tisícin sekundy nestačil ani Lewis Hamilton z Mercedesu. Ještě o 321 tisícin rychlejší byl ale Max Verstappen z Red Bullu.

Russell přesto pro sebe a pro Williams zajistil jasně nejlepší postavení na roštu v sezóně. Pro tým z Grove je to první start z první řady od GP Itálie 2017, Russell z druhé pozice startoval vloni v Sachíru, kdy u Mercedesu zaskakoval za Hamiltona.

„Abych pravdu řekl, nevím, co říct. Myslel jsem, že jsme odvedli dobrou práci, když jsme se dostali z Q1 poté, jak jsme si vedli včera, a teď stojíme tady v první řadě. Myslím, že kluci dnes odvedli skvělou práci. Vždy jsme na trati byli ve správnou chvíli. Vůz se choval skvěle, do zítřejšího dne půjdu se sebevědomím,“ řekl Russell.

Russell šel do posledního pokusu s vědomím, že už „nemá co ztratit“ poté, co se mu podařilo probojovat až do Q3.

„Byl jsem ve šťastné pozici, jelikož jsem neměl co ztratit. Byli jsme v Q3, což pro nás není nic samozřejmého, a jen jsme do toho šli. Ušetřili jsme si maximální mód motoru pro poslední kolo. Důležitý je ale samozřejmě zítřek a já musím získat další body.“

Russell získal první body pro Williams při minulém závodě v Maďarsku. V Belgii bude chtít na osmé místo z Budapešti navázat.

Před sebou bude mít na roštu jen Verstappena, kterého by rád na startu překonal. „Takový je plán. Pokud budeme mít šanci, vezmeme ji. Je to skvělé.“